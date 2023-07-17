Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutulduADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat depreminde Adıyaman’da vefat eden gazeteciler ve vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.

Programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Adıyaman il Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vefat eden gazetecilerin yakınları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem bölgesinde 14 basın mensubu ile bölgede en çok Şehit veren il Adıyaman’da Basın Sitesi'nde Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti tarafından düzenlenen mevlit programına Kur’an-ı Kerim ile başlandı ilahi ve dualarla devam etti.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 6 Şubat tarihinde dünyada görülmemiş bir depremle sarsıldık binlerce canımızı kaybedip toprağa verdik onların acısını ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz. Bugün burada depremde kaybettiğimiz gazeteci meslektaşlarımızı anmak için toplandık katılım sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.

Program Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi.