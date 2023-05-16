Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC ) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 jandarma için başsağlığı mesajı yayımladı.ADIYAMAN (İGFA) - Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda Tokat, Mersin ve Adıyaman'a şehit ateşi düştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK/KCK’lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şehitler için başsağlığı mesajı yayımlayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC ) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek,"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimize ve köy korucumuza Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi kararlılıkla tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Aziz milletimizin başı sağ olsun"ifadesini kullandı.