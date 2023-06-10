Adıyaman'da yağma ve hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen üç zanlı tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da Ulucami Mahallesi Kale civarında mağdur yaşı küçük şahıslardan 1 adet güneş gözlüğü ve 100 lira paranın zorla alınması olayına karışan ve ardından ikametten 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen üç kişi emniyetin sıkı takibiyle yakalandı.

S.Y. , B.N.Y. ve Y.Y adlı şüpheliler yakalanmış, B.N.Y. adlı şahsın üzerinden; 5 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 1 adet Gremse Altın, 1 çift Altın Küpe, 1 adet Gümüş Küpe, 1 adet Altın Küpe, 1 adet Altın Kolye, 1 adet Altın Bileklik, 4 bin 605 lira para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.