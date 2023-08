Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında saha tarama çalışmalarının sürdüğü illerde Adıyaman'da da yaklaşık 4 ağır hasarlı bina son depremde yıkılma derecesine geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da yaklaşık 4 ağır hasarlı bina bu depremde yıkılma derecesine geldi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayda kentte yaralı olmadı.

https://youtu.be/8I6ahJZaSNU

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ettiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkıldığı, 2 Ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.