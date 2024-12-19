Edinilen bilgilere göre, olay Cumhuriyet Mahallesi 2587 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, aile bireyleri arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi yanında taşıdığı bıçakla diğer aile üyelerini tehdit etti.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları yatıştırarak olayın daha da büyümesini önlemek amacıyla müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken mahalle sakinlerinin de tanık olduğu olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşanan tartışmanın nedeni ve detayları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.