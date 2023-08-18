Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetimi, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu'yu ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Mehmet Cihan Akbilek başkanlığındaki İGC yönetiminin AK Parti İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette 6 Şubat'taki depremlerde etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'ın yeniden inşası yönünde bilgi alışverişinde bulunarak yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Ziyaretten dolayı Başkan Bulucu, İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetimine teşekkür ederek, Adıyaman basının kendilerine yol gösterici konumda olduğunu söyledi.

Başkan Bulucu, bu kenti el birliğiyle tekrardan ayağı kaldıracaklarını kaydetti.