Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen, konteyner kentlerdeki olaylar gitgide artmaya devam ediyorADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Merkez Altınşehir geçici konaklama merkezi K1 Konteyner kentte kalan depremzede yurttaşların korkusu çocukları oldu.

İGFA muhabirine konuşan İbrahim R., "Depremzede kardeşlerimizle, her gün yeni olaylara tanık oluyoruz. Mahallede oyun oynayan çocuklarımızın hayatlarından endişe ediyoruz. Mahalle arasında çocuğa yumruk atan bir adamımı dersin, gece alkol alıp önce vatandaşa sonra polise saldıranı mi dersin, ehliyeti olmayan ve abart eksozlu motosikleti yada arabayımı dersin yani depremin etkisi üzerimizde psikolojimiz zaten müsait değil yani yol geçen hanı olmuş burası. Yani bir tane yetkilide müdahale etmiyor. Burdan yetkililere sesleniyorum buna bir çözüm bulun elini kolunu sallayan Konteyner kentte giriş yapıyor kimin nerde ne yapacağı belli değil yani buradaki depremzede kardeşlerimizin hepsi canını toprağa vermiş, Psikolojimiz zaten buna müsait değil derdimiz bize yeter biran evvel konteyner kentlere müdahale edin sabrımız taşmak üzere burda tüm yetkililere sesleniyorum konteyner kentlerin girişinde polis engel olsun" diye konuştu.