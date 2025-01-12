Nuriye Parmaksız’ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajı çevresi, ekipler tarafından detaylı bir şekilde taranmıştı. Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin yanı sıra insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla havadan da destek verilmişti.

9 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız’ın Göksu Nehrine düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız’ın izine rastlanılmadı.

Toplam 154 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekipleri, Parmaksız’ın izine ulaşmaya çalışıyor.