Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için deprem bölgesi Adıyaman’da yapımını üstlendiği konteyner site, kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, deprem bölgesindeki faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapımını Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Kayseri Valiliği koordinesindeki Adıyaman Konteyner Basın Sitesi, kısa bir süre içerisinde tamamlanarak basın kuruluşlarının hizmetine sunuldu.

Deprem bölgesi içerisinde yer alan ve büyük ölçüde afetten etkilenen Adıyaman’da, medya ve basın faaliyetleri de aksarken, Kayseri Valiliği koordinesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği konteyner basın sitesini hayata geçirmek için çalışmaları başlattı. Bu doğrultuda hızlı bir şekilde inşa faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, ortalama 1 haftalık süreçte 20 adet konteynerden oluşan Adıyaman Konteyner Basın Sitesi’ni tüm altyapı faaliyetleri ile birlikte tamamladı.

“ADIYAMAN’IMIZIN VE BASINIMIZIN YANINDAYIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Adıyaman Konteyner Basın Sitesi’ne ilişkin görüşlerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Depremden etkilenen diğer illerimize de ihtiyaç neredeyse, biz oradayız mantığında desteğimiz sürüyor. Adıyaman ilimizde de halkı bilgilendirme görevini yürüten yerel basın mensuplarımızın medya ve basın faaliyetlerini yürüteceği mekânlara ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen kollarımızı sıvadık. Bugün ise şükürler olsun yine kısa sürede Adıyaman Konteyner Basın Sitesi’ni tamamladık. Adıyaman’ımıza da ülkemize de hayırlı olsun. Rabbim hep güzel haberler yapmalarını nasip etsin” diye konuştu.

VALİ ÇİÇEK VE İLÇE BELEDİYELERİNDEN TEŞEKKÜR

Kahramanmaraş’taki görevinin ardından Adıyaman’a görev alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Başkan Büyükkılıç’a “Böylesine güzel bir siteyi Adıyamanlı gazeteciler için yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum” ifadesinde bulunurken, Kayseri’nin ilçe belediye başkanları tarafından da Büyükkılıç’a teşekkür edildi.