Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sel bölgesi Bartın’da yapılan çalışmalara destek veren Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın duyarlılık ve talimatları ile yurdun her köşesinde olduğu gibi Bartın’da da yaşanan sel felaketi nedeniyle Büyükşehir İtfaiyesi’ni görevlendirmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir İtfaiyesi’ne, AFAD Başkanı Yunus Sezer teşekkür etti.

Bartın’da meydana gelen sel felaketinde yaraları sarmak üzere görevlendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 5 personel ve 35 adet araç gereç ve ekipmanını sel bölgesine yönlendirmişti. Sel felaketi yaşayan Bartın’da bölgeyi ziyaret eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Bartın’da görev alan personeli ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

AFAD BAŞKANI SEZER’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Sel felaketi yaşayan Bartın’da çalışmaları yerinde inceleyen ve denetleyen AFAD Başkanı Sezer, çalışma yapan teknik personelle görüşerek, emekleri için teşekkür ederken, yaraları sarmak için Bartın’a itfaiye ekipleri ile ekipmanını yönlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı da telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.

AFAD Başkanı Sezer ile telefonda görüşen Başkan Büyükkılıç ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarının Kayseri’nin olduğu kadar tüm Türkiye’nin de hizmetinde olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sel, deprem ve yangın gibi afetlerde el ele, omuz omuza ayakta kalacaklarını dile getirerek, Başkan Sezer’e gerçekleştirdiği hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR, YURDUN DÖRT BİR YANINDAN TEŞEKKÜR MEKTUBU ALMIŞTI

Yurdun her köşesinde yaşanan felaketlerde can ve mal kaybının azaltılması için görev üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, daha önce de yangın, deprem ve sel gibi afetlerdeki benzer desteklerinden dolayı yurdun dört bir yanından teşekkür mektupları almıştı.