AFAD, Kahraman Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarına destek olmak isteyenlerin bağış yapabileceğini duyurdu.

AFAD, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşların talebi üzerine bir açıklama yaptı.

AFAD tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada yardımda bulunmak isteyen vatandaşların SMS ya da banka hesabı vasıtasıyla bağışta bulunabilecekleri bildirildi.

Duyuruda "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS göndererek 20 TL bağışta bulunulabileceği belirtilirken daha yüksek bağışta bulunmak isteyenler için de kurumun banka hesaplarının IBAN'ları verildi.

AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir." sözleriyle açıkladı.