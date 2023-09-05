VakıfBank ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), ilk 3 yıl anapara ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında 100 milyon euro’luk ikinci dilimin kullandırılması konusunda anlaşmaya vardIİSTANBUL (İGFA) - Toplamda 200 milyon euro’ya ulaşan Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ Türkiye’deki enerji verimliliği yüksek A ve B enerji sertifikalı çevre dostu konutların finansmanında kullandırılacak.

Anlaşmanın imza töreni VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ev sahipliğinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Cyrille Bellier’in katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Kredisi’ olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, “Ayrıca 2020 yılında küresel bir salgının hüküm sürdüğü ekonomik koşullarda sağladığımız ilk dilimi, yeşil konut alanında başarılı bir şekilde kullandırdık. İlk dilimin yüzde 10’luk kısmı A enerji sertifikalı konutların, kalan yüzde 90’lık kısım ise B enerji sertifikalı konutların finansmanında kullanıldı” açıklamasında bulundu.

AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Direktörü Cyrille Bellier ise projenin önemini vurguladı.

"Banka, AFD ile belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak amacıyla Türkiye pazarında A tipi konut arzını teşvik etmeyi başardı" diyen Bellier, "VakıfBank'ın bu projedeki kararlılığı ve çabaları, enerji tasarruflu konut teklifinin yaygınlaştırılmasını ve sektörün daha erdemli uygulamalara geçişini desteklemeyi mümkün kıldı. İklim sorunlarına yanıt veren ve Türk hane halkına fayda sağlayan bu ortaklığı bir kez daha yenilemekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.