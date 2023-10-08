TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği’nin deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılıncaya dek sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmak üzere “Ortak İş Birliği Platformu” çatısı altında hayata geçirdiği KASABA projesi, kamu, özel sektör, STK ve bireysel destekler ile büyüdü.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş depreminin ardından acil yardım ve ihtiyaç malzemeleri ile bölgeye destek veren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği ile birlikte kalıcı konutlar yapılıncaya kadar geçici barınma alanlarının oluşturulması için Ortak İş Birliği Platformu’nu kurmuştu.

Bu süreçte aynı zamanda TÜRKONFED ve Ahbap Derneği arasında da bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sunmak üzere de bir işbirliği gerçekleştirildi.TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği’nin yönetim kurulu başkanları, beraberlerindeki heyetle birlikte Hatay Samandağ’da kurdukları“KASABA”sürdürülebilir yaşam merkezini ziyaret etti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, TÜRKONFED Başkan Yardımcıları Öner Çelebi, Yiğit Savcı ve Oktay Mersin ile ÇUKUROVASİFED Başkanı Hüseyin Kış’ın yer aldığı heyet, KASABA sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.Kasaba yaşam merkezleri ziyaretine UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vintonve Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık da katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’yi krizlere, afetlere, sosyo-ekonomik eşitsizlik yaratan tüm koşullara karşı dayanıklı hale getirmek için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesinde geçtiğimiz kışın çetin geçtiğini hatırlatan Sönmez, “Yeni bir kış mevsimi yaklaşırken kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar insana yakışır yaşam alanları oluşturmanın önemi daha net ortaya çıkıyor.İş dünyası olarak deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bugüne başta insani yardım malzemeleri ve geçici barınma alanları için konteyner sevkiyatlarıolmak üzere bölgeye desteklerimizi sürdürüyoruz. Depremin üzerinden sekiz ay geçti ancak sorumluluklarımız ve görevlerimiz daha yeni başlıyor. Bu kapsamda yalnızca barınma alanları değil kent ekonomisini yeniden harekete geçirecek ticaret alanların oluşturulması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Kalıcı konutlar yapılana kadar depremzedeler için konteynerlerde insani yaşam şartları sağlanması gerekliliğinden yola çıkarak TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği ile oluşturduğumuz Ortak İş Birliği Platformu ile geliştirdiğimiz KASABA’larınilk etabını Hatay’da kurduk. Çadır kentlerden konteynerlere geçisin hızlı bir şekilde tamamlanması için paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 300 yaşam alanından oluşan ilk yaşam alanları barınmanın yanı sıra sağlık, eğitim, çalışma alanları, atölyeler, kadın merkezleri, çocuklara özel alanlar ve sosyal donatıları da kapsıyor. Bir yandan bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olurken diğer yandan da istihdam ve işgücü kaybının önüne geçilmesi için de projelerimiz ile bölgeye destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.