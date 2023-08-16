Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, afet bölgesinde yaraları sarmak adına Türkiye İş Kurumu'nun Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İş Kurumu'nun afet bölgesi için 29 Mayıs 2022 tarihinde yayımladığı Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'ne yeni geçici madde eklerken, tahsis edilen 50 bin kişilik Toplum Yararına Programı (TYP) süresini 9 ay uzattı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğine ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.