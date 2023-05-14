6 Şubat ve daha sonrasında meydana gelen depremlerden oldukça fazla etkilenen Hatay'da sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklara ilgi gösteren Hataylı seçmenler duygusal anlar da yaşadı.

Deprem öncesi komşu olan birçok ailenin, okul bahçelerine, çadır kentlere ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda kurulan sandık başlarında buluştuğu görüldü.

Seçmenler oylarını kimi zaman gözyaşı dökerek, kayıplardan duydukları üzüntüyü ifade ederek kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, eşi Prof. Dr.Nazan Savaş ve oğlu Alperen Savaş ile oylarını Defne İlçesi Ballıöz Mahallesi İlkokulunda kullandı.

https://youtu.be/g-R8p-c_4sI

Savaş oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Savaş, “Bugün 14 Mayıs Anneler Günü. Öncelikle bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Hatay ve deprem bölgelerindeki bütün annelerin de bugüne kadar çektiği meşakkat çektiği zorluk inşallah son bulsun diyorum. Bu seçimin de Türkiye'de herkesin özlediği tabloyu netice verecek sonuçlar doğursun diyorum. Demokrasi için bugün ki seçimlerimiz hem de Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Biz de oyumuzu ailecek Ballıöz köyünde Ballıöz İlköğretim Okulunda kullandık. İnşallah demokrasimiz için gelecek nesiller için güzel sonuçlar doğurur.”