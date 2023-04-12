Kumluca Toptaş Spor Kulübü tarafından deprem bölgesine üçüncü kez yardım götürüldü.ANTALYA (İGFA) - Toptaş Spor yönetim kurulu üyesi avukat Yavuz Koçaslan, deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada amatör spor kulübü olarak, daha önce de deprem bölgesine iki defa yardım götürdüklerini son yardımları da deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi.

Bölgeye iki kez yardım götüren Toptaş Spor Kulübü yönetimi, bir kez daha Hatay’a içerisinde gıda, battaniye, giyecek, sebze ve meyveden oluşan yardımlarını ulaştırdı.

Yardımların hayırseverler ve üyeler tarafından kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Koçaslan, “Amatör spor kulübümüz olarak daha öncede iki defa deprem bölgesine farklı yardımlar ulaştırdık. Hatay’a götürdüğümüz son yardımların içerinde 150 adet gıda kolisi, 200 aileye sebze ve meyve yardımı, 100 battaniye, giyecek ve bir miktar nakit para bulunuyordu. Yardımlarımızı bizzat afete maruz kalan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu yardımları ulaştırmamızda bizlere destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Avukat Koçaslan, bu gibi büyük bir afetin altından ancak el birliği ile kalkılabileceğini belirterek, kulüp yönetimi olarak bundan sonra da afet bölgesine yardımları devam ettireceklerini sözlerine ekledi.