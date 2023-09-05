Metrekareye 132 kilogram yağışın düştüğü bölgeden hiç ayrılmayan belediye ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.GİRESUN (İGFA) - Hacısiyam Mahallesi’nin bazı sokak ve caddelerinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tam donanımlı vidanjörle birlikte kanal temizleme, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama çalışması ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da moloz ve yağışların getirmiş olduğu kalıntıları kaldırma çalışması gerçekleştirerek selin izleri siliniyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü ve bazı bölgelerde taşkınların oluştuğunu belirterek; “Bölgemize kısa bir süre içerisinde yüksek oranda yağışın düşmesinden dolayı bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Afet seviyesinde olan bu aşırı yağışlarda sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Bizler de bunları yerinde, anında, zamanında vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur olmasına fırsat vermeden çözme yolunda gayretler gösteriyoruz. Bu yoğun yağış sonrası beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti yaşadık ama anında müdahale ettiğimiz için sıkıntıyı minimum düzeye indirdik. Ayrıca karayolunda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettik. Şimdi de ekiplerimiz ile afetin yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde moloz kaldırma, temizleme, yıkama ve kanal temizleme çalışması yürütüyoruz.” dedi.