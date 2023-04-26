Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu’da yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçilere, 7 bin 500 metrekare sera naylonu desteği verdi.ANTALYA (İGFA) - Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı çiftçilere her alanda destek olan Büyükşehir Belediyesi, doğal afet nedeniyle seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmıyor. Ocak ayında yaşanan fırtına sonrası Aksu Kemerağzı Mahallesi’nde hasar tespiti yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yapılan değerlendirmenin ardından Kemerağzı Mahallesi’nde örtü altı tarım yapan üreticilere, 7 bin 500 metrekare sera naylonu dağıttı. Üreticiler, sera naylonlarını Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan teslim aldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ALLAH RAZI OLSUN

Yaşanan afetten dolayı serasının büyük zarar gördüğünü anlatan Mehmet İlhan, “Kemerağzı bölgesinde çilek üreticiliği yapıyorum. Fırtınada seramın naylonu uçtu. Çok maddi zararımız oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden gelip hasar tespit çalışması yapmışlardı. Allah razı olsun şimdi naylonlarımızı alıyoruz” diye konuştu.

Örtü altı üretim yapan Şehmuz Karakurt ve Mahsun Eröz de fırtınanın seralarında büyük hasarlara yol açtığını söyleyerek, “Fırtına nedeniyle seralarımız uçtu. Büyükşehir’den yetkililer gelmiş hasar tespit çalışması yapmıştı. Allah razı olsun bugün geldik naylonlarımızı teslim aldık” diye konuştu.