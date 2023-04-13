Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi afetten en çok etkilenen noktalardan Hatay’da çocuklar için tiyatro etkinlikleri gerçekleştiriyor.KONYA (İGFA) - Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından personel, araç ve ekipman desteği, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderilmesi, konteynır kent kurulumu, temizlik hizmeti ve moloz kaldırılması gibi birçok başlıkta Hatay için tüm imkanlarını seferber eden Selçuklu Belediyesi çocukları unutmadı. Onların acılarını bir nebzede olsa unutturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sanat Akademisi de Konya’da olduğu gibi Hatay’da kurulan Konya Konteyner Kentte de çocuklar için özel etkinlikler gerçekleştiriyor. Tiyatro ekibi Ramazan ayının vazgeçilmezi Hacivat - Karagöz Gölge Oyunu ve Nasrettin Hoca Tiyatro gösterisi ile depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çalışırken, onlara unutamayacakları bir hatıra bırakıyor.

Depremden en çok çocukların etkilendiğini ve Hatay’ın yarasını sarmak için ellerinden geleni yapmanın gayretinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hem Konya’ya gelen afetzede ailelerin çocukları için etkinlikler düzenledikleri gibi, hem de kurdukları Konya Konteynır kentte yaşayan çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, tek amaçlarının çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyledi.