Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) yönetimi, depremin ilk gününden bu yana destek oldukları afet bölgesine gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette çocuklar için oyun parkı kurup, depremzedelere iftar ve sahur verdiler.BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulan Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından harekete geçerek bölgeye tırlar dolusu yardım malzemesi göndermişti.

Aradan geçen 2 ay boyunca yardım organizasyonunu sürdüren YASAV üyeleri, bu kez Kurucu Başkan Emire Cantürk Eren önderliğinde deprem bölgesine 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Önce Kahramanmaraş, ardından da Hatay ve Antakya’ya giden YASAV gönüllüsü kadınlar, depremzede çocuklara bir minibüs dolusu oyuncak dağıtıp, onlar için şişme oyun parkı kurdular. Gittikleri her bölgede iftar ve sahur veren YASAV üyeleri, çadır kentleri gezerek, yanlarında götürdükleri çeşitli ihtiyaç malzemelerinin de dağıtımını gerçekleştirdi.