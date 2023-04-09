Deplasmanda Afyonspor'u 1-0 mağlup eden İnegölspor'un taraftarlarına uygulanan orantısız güç sonucu 8 taraftar yaralandı.

İnegölspor Yönetimi; "Ekibimizin deplasmanda 1-0 mağlup ettiği HES İlaç Afyonspor maçı sonrası Emniyet ekipleri tarafından taraftarlarımıza uygulanan orantısız müdahale sonucu 8 taraftarlarımızın yaralandığını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İnegölspor yönetim kurulu olarak, taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, orantısız güç kullanarak taraftarlarımızın yaralanmasına neden olan emniyet ekiplerini kınıyoruz.

Yaşanan bu olayların camiamızı yıldırmayacağını altını çizerek belirtmek istiyoruz ve orantısız güç olayı devam ettiği sürece tepkimiz daha ağır olacaktır."