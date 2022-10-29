TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı HES İlaç Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Yunus Dursun, Barış Çiçeksoy, Mehmet Şengül
İnegölspor: Emre Selen,, Taşkın Kartal( Dk 74 Kadir Salih) , Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen(DK 74 Emir Özsoy), Medeni Bingöl(Dk 84 Mehmet Arda Akdeniz), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez(Dk 62 Taylan Özgün)
HES İlaç Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Ali Aydemir(Dk 77 Eray Akar), Kaan Baysal( Dk 86 Melih Şencan) , Olcay Şahan, Muhammed Mustafa Özbay (Dk 66 Uygar Mert Zeybek) , Ege Özkayımoğlu( Dk 77 Berat Tosun) , Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek( Dk 66 Hüseyin Atakan Üner)
Sarı Kartlar: Ali Aydemir, Alper Tursun, Hüseyin Atakan Üner, Kaan Baysal(Afyonspor)
Goller: Dk 40 Niyazi Batuhan Salman(İnegölspor) Dk 31,55 Ege Özkayımoğlu, Dk 88 Berat Tosun (Afyonspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
31'nci dakika gelişen Afyonspor atağında Ali'nin kaleye doğru ortaladığıı topa yükselen Ege'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
39'ncu dakikada İnegölspor ceza sahası yakınından serbest kazandı. Topun başına geçen Bahadır'ın ceza sahasına ortasında topa gelişine sert vuran Niyazi, skoru eşitledi. 1-1
55'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahasına ortalanan topa yükselen Ege'nin kafa vuruşu golüu getirdi. 1-2
88'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahasına ortalanan topla buluşan Berat'ın vuruşu golü getirdi. 1-3
Maç bu skorla sona erdi.