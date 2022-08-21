Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya montajı yapmak için gittiği Afyon ilinde apartmanın asansör boşluğuna düşen Eyüp Bulut(33) hayatını kaybetti.

Olay dün Afyon'da meydana geldi. İnegöl’den alınan mobilyaları Afyon'da ki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3. Katına mobilyayı çıkardığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen cenaze, öğle namazına müteakip Alanyurt Yeni Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Hamzabey Kent mezarlığına defnedildi.