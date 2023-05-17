Afyonkarahisar’ın en köklü okullarından Şemsettin Karahisari Okulu sınır köşesinde yer alan demir elektrik direği tehlike saçıyor.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Kaldırımın tam ortasında ve okul bahçesinin köşesinde yer alan demir elektrik direği öğrencilerin okul giriş-çıkış saatlerinde endişe oluşturuyor.

Özellikle öğrencilerin toplu olarak çıktıkları saatte kaldırımdan inip yolda yürüme şansı olmayan öğrenciler mecburen okul duvarı ile demir elektrik direği arasındaki çok dar olan aradan yürümek zorunda kalıyorlar.

Cadde tarafında ise öğrencileri almak için gelen servis arabaları ve velilerin arabaları ile cadde ve duvar arasına sıkışan öğrenciler burada yoğunluk oluşturuyorlar.

DEMİR ELEKTRİK DİREĞİ OKUL BAHÇESİNE KORUNAK İÇİNE ALINSIN

Veliler, öğrencilerin elektrik akımına kapılma riski olan alanda şimdiye kadar karşılaşmadıkları için memnuniyetlerini dile getirirlerken, elektrik direğinin okul bahçesi köşesine alınması ve etrafının güvenli bir çembere alınmasını istedi.