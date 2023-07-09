Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı Anadolu’yuz Biz projesi çerçevesinde Balıkesir’e gelen Afyonlu 42 genç Edremit Körfezini çok sevdi. Burhaniye Ören’i de gezen liseli ve üniversiteli gençler Ören Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı sosyal sorumluluk projesi gereğince düzenlenen sosyal ve kültürel geziler yoğun ilgi gördü. Afyon’dan yola çıkan 42 kişilik grup 3 günlük gezide Havran’da Çanakkale Kahramanı Kocaseyit’in mezarını ve Havran Kent Müzesini gezerken, Havran Kaymakamı tarafından kabul edildi. Edremit Akçay’ı da gezen grup, Burhaniye Ören Sahiline geldi. Burada 4. Balıkesir Aromaterapi Festivalini de izleyen gençler Ören Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Burhaniye de Muhyiddini Rumi Öğrenci Yurdunda konaklayan gençler yöreyi çok sevdiklerini söylediler. Gezinin çok yararlı geçtiğini anlatan ekip sorulusu Okan Özdemir, “ Yöreyi çok sevdik. Burhaniye’de Festivali de izleme şansımız oldu. Balıkesir Gençlik ve Sor Müdürlüğü ile Burhaniye’deki yetkililer de bizi çok iyi karşıladı. Burhaniye’yi, Ören’i ve Edremit’i, daha doğrusu Edremit Körfezini çok sevdik. Buraya tekrar gelmek isteriz” dedi.