Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi ile 24. Mobilya Sokağın kesiştiği kavşakta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali İhsan K. yönetimindeki 16 Y 5951 plakalı otomobil, 24. Mobilya Sokaktan seyir halinde olan Efendi D.’nin kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki görevlileri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.