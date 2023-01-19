Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi ile Hizmet Sokağın kesiştiği kavşakta iki kamyonetin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Cevdet M. yönetimindeki 10 Y 1768 plakalı kamyonet ile Hizmet sokakta seyir halinde olan Rasim C. yönetimindeki 16 ASV 101 plakalı kamyonet cadde ve sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken Cevdet M.’nin kullandığı kamyonette yolcu konumunda bulunan eşi Tuğba M.(38) yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.