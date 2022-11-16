Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi ile 24. Mobilya sokağın kesiştiği kavşakta iki hafif ticari aracın karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Karagölet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Çetin Ş. (16) yönetimindeki 16 APR 821 plakalı hafif ticari araç ile 24. Mobilya sokak üzerinde seyir halinde olan Urgay Ç.(48) yönetimindeki 34 ELU 684 plakalı hafif araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu Urgay Ç. ile araçta bulunan Veysel K. yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya karışan 16 yaşındaki sürücü Çetin Ş.’ye ise 3200 lira para cezası kesilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.