Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki ağaca çarparak durabilirken, meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Karaköy köyünden Naldöken istikametine seyir halindeki 11 AH 006 plakalı otomobil sürücüsü Yunus U., direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Emrah U. (31), Ayhan U. (33) ve Erhan G. (40) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA