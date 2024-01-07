Kocaeli’de kış mevsiminin gelmesiyle Ömer Türkçakal Bulvarı orta refüjde bulunan zakkum ağaçlarına form budaması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede budama ve çevre temizliği işlemi yapmaya devam ediyor. Mevsimine göre ağaçların ve çevrenin bakım ile temizlik işlemini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı’nda da çalışma başlattı. Ekipler, orta refüjde bulunan zakkumların form budamaları, bakımlarını ve yeniden çimlendirme işlemini gerçekleştiriyor. Ekiplerin bir kısmı araç yoluna engel teşkil eden zakkum ağaçlarını budarken bir kısmı da temizliğini yapıyor. Büyükşehir böylelikle bitkileri fizyolojik dengede tutarken, araçların da görüş açısını iyileştiriyor.