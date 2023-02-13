Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi ve Cansuyu Derneği İnegöl temsilciliği, Gaziantep Nurdağı ilçesinde depremden etkilenen aile ve sahada çalışan asker ve gönüllülere günlük 2 bin 500 kişiye köfte ekmek dağıtımıyla destek oluyor.

Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi ve Cansuyu Derneği İnegöl temsilciliğiden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrasında ne yazık ki birçok vatandaşımızı kaybettik. Büyük hasara neden olan depremde vefat eden kardeşlerimiz 20 bini, yaralılarımız ise 80 bini geçti. Depremde vefat edenlere Allah’tan c.c. rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Birçok sivil toplum kuruluşumuz da depremin olduğu sabahtan itibaren gönüllüleri ile sahada çalışmalara başladılar. Tüm Türkiye olarak kardeşlik bilinciyle deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştirdik. Bizler de Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Derneğimizin koordinasyonunda depremden etkilenen kardeşlerimize tüm teşkilatlarımızla Türkiye genelinde arama kurtarma, barınma ve erzak temini noktasında çalışmalara başladık. Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi ve Cansuyu Derneği İnegöl temsilciliği olarak Gaziantep Nurdağı ilçesinde depremden etkilenen aile ve sahada çalışan asker ve gönüllülere günlük 2500 kişilik kapasitemiz ile köfte ekmek dağıtımıyla destek oluyoruz. Bu zor süreci millet olarak birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah. AGD İnegöl ve Cansuyu olarak İnegöllü hemşerilerimizi bizlere maddi ve manevi destek olmaya davet ediyoruz. Anadolu Gençlik olarak sahada çalışan teşkilatımız gece gündüz demeden kardeşlerinin, büyüklerinin yanında Cansuyu olmaya devam ediyor. Emanetlerin gerçek sahibi olan Rabbimizden duamız bir daha bizleri böyle afetlerden muhafaza etmesidir” denildi.