İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği programa Saadet Partisi ilçe başkanı Ahmet Yıldız, SP meclis üyesi Fatih Berber, Milli Gençlik Vakfı eski ilçe başkanı Fevzi Turan, Ateş karıncaları derneği başkanı Tarık Bostancı ve İHH Arama kurtarma başkanı Yavuz Bayram’da katıldı.

Programa ezgiler, şiirler ve İnegöl mehteranı renk kattı. Açılış ve selamlama konuşması yapan AGD ilçe temsilcisi Eyyüp Aydınlı konuşmasında “Muhterem Misafirlerimiz, Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programımıza hoş geldiniz. Anadolu Gençlik Derneğimizin geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi Programı bu yıl da tüm Türkiye’de, 81 şubemizde 600’den fazla noktada icra edilmektedir. Diğer taraftan biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasıdır. Hepinize katılımınızdan ve duyarlılığınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Kıymetli hazirun; Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hâkim olması için mücahede eden ve bunu yaparken de hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addeden kardeşler topluluğuyuz. Bu nedenle de bu yılki Mekke'nin Fethi programlarımızın konseptine Kudüs Gecesi'ni de eklemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda bu akşam Mekke'nin Fethi'ni anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden anlı şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız” dedi.

İnegöl merkezde Kocaeli Dilovası Müftüsü Dr. İbrahim KÖÇ bey, Yeniceköy AGD de ise Hacı Yusuf camii Müezzini Sedat Kaya konuşmacı olarak katıldılar.

Beşinci mevsim kültür salonunda Programa konuşmacı olarak davet edilen Kocaeli Dilovası Müftüsü Dr. İbrahim KÖÇ bey senenin son gecesini böyle güzel programa ayırdığınız ve birlikte bir cemaat oluşturduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Zaman dile gelsin ve konuşsun, kuşluk vakti, ikindi vakti şahitlik etsin ve konuşsun. Nasıl zamanın ikindi vakti varsa zamanın son vakitleri varsa insanın da son zamanları vardır. İnsana haydin gidiyoruz denilecek. Gün gelecek gideceğiz burada ebedi değiliz. Zamanın kıymetini ve değerini bilmeliyiz. Bu zamanın bizim için bir gün biteceğini unutmayalım onun için bu zamanın nasıl geçirdiğimize geçen yıllarımıza dikkat etmeliyiz.

Kıymetli misafirler Fetih açmak demektir. İki türlü fetih vardır maddi fetih, manevi fetih. Maddi fetih bir komutanın ordusuyla beraber bir toprağa girmesi, bir surun kapısına dayanması, oraya girmesi ve o toprakların kapısını İslam’a açması demektir. Tıpkı Sultan Fatihin İstanbul’un kapılarını açması gibi tıpkı efendimizin Mekke’nin Fethinde Mekke kapılarını İslam’a açması gibi.

Manevi Fethi de şöyle düşünebiliriz nasıl ülkelerin başkenti varsa insan ülkesinin başkenti ise kalbidir. Kalbin fethedilmesi de kalbinin açılması ve içine Kur’an-ın manalarının saçılmasıdır. Bir insanın kalbinin fethedilmesi bir şehrin fethedilmesinden daha kıymetlidir. Maddi fetihler manevi fetihler tamamlanınca gerçekleşir. Önce kalplerimizi fethetmeliyiz büyük fethi gerçekleştirmeliyiz. İnsanın gönlünü maddi kirlerden temizleyip oraya Rasulünün buyur edilmesiyle bu büyük fetih gerçekleşir. Kalplerimizi temizleyip oraya Allah ve Rasulü’nü davet etmeliyiz.

Efendimiz Mekke’ye girdiğinde Hak Geldi, Batıl Zail oldu ayetini okumuştu. Biz Fetihler gerçekleştirmek istiyorsak manevi hastalıklarımızdan kurtulmalıyız. Irkçılık, mezhepçilik, kibir, gibi manevi hastalıklarımızdan kurtulmalıyız. İki milyar islam âlemi olarak yedi milyonluk israile ses çıkaramamız bu manevi hastalıklarımızdan dolayı bir araya gelemediğimizdendir. Kardeş olacağız manevi fethimizi gerçekleştireceğiz. Efendimiz Mekke fethinde kendilerine onca zulüm yapan kendi amcasını öldürüp kalbini çıkarıp ağzında çiğneyen insanları bile affetti. Gidin serbestsiniz diyerek onların kalplerine korku değil merhamet duygularını doldurdu.

Büyük fetihte yani kalpleri fethetme de Nebevi metod Allah’ın hakikat nimetlerine gönlümüze açmalıyız. Şeytanın üzerine oturup bizi sapıtmaya çalıştığı doğru yoldan ayrılmamalıyız dosdoğru yolda olmalıyız. Bizler İsrail gibi zulmederek şerefsizce davranamayız. Allah bizlere şerefli bir zafer nasip etsin. Gazze’liler israilin anahtarlarını ellerine aldıklarında onların yaptığı zulümleri yapmayacaklar. Allah Gazze’lilerin üzerlerine sekine indirmiştir, kalplerine tevekkül vermiştir ümit vardırlar ve sabırlıdırlar. Tüm dünyaya hasbünellah nidalarıyla izzeti ve tevekkülü öğrettiler. Rabbimiz bizlere büyük fethimizi gerçekleştirmemizi nasip etsin. Büyük fethi gerçekleştirdiğimizde yani kalplerimizi arındırıp fethettiğimizde Allah bize nasr suresini yeniden yaşamayı nasib edecek ve Allah’ın yardımı ve fethin geldiğini göreceğiz.

Program AGD nin Türkiye çapında organize ettiği Siyeri Nebi yarışmasında inegöl’de dereceye giren üç öğrenciye hediyeleri takdim edilerek sonlandı.