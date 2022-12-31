

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Rüştü Karademir(52) yönetimindeki 16 KRD 92 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosiklet sürüklenerek kaldırıma çarptı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.