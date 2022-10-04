Yenice köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, sürücüsü ağır yaralandı.

Yenice Köprülü kavşak üzerinde seyir halinde olan sürücü Emirhan A.(14) Yönetimindeki 16 AUG 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü, beyin kanaması nedeniyle Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.