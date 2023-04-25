ERÜ'nün Mühendislik Fakültesi’nden öğrenciler İngiltere merkezli, 40 ülkede faaliyet gösteren Kodland Programlama Okulu’nda eğitim danışmanı olarak görev yapıyorMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler İngiltere merkezli dijital eğitim ve yazılım şirketi olan Kodland Programlama Okulu’nda eğitim danışmanı olarak görev yapıyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk İlhan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hayri Dai ile Biyomühendislik Bölümü’nden 3. sınıf öğrencisi Doğukan Demir, online eğitim veren Kodland Programlama Okulu’nda, ilk geldiklerinde öğrencilere ve velilerine eğitim danışmanlığı yaparak deneme dersleri veriyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Yunus Kaydan ve Burak Akça ise 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış ve basit bir ara yüze sahip bir programlama dili olan Scratch ile görsel programlama eğitmeni olarak ders veriyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Yunus Kaydan ve Burak Akça ise Scratch ile görsel programlama eğitmeni olarak ders veriyor. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk İlhan, dünyada 40 ülkede faaliyet gösteren, dünyada 23 bin Türkiye’de ise 4 bin öğrencisi olan okulda yaklaşık 3 aydır görev yapıyor. Yaptığı başvuru sonucunda kabul edildiğini ve göreve başladığını anlatan İlhan, Kodland Programlama Okulu’nun çocukların dijital yeteneklerini geliştirebilecekleri ve yeni gerçeklikte kendilerini keşfetmelerine katkı sağlayan dijital platform olduğunu söyledi.

Burada görev yapmak isteyenlerin pedagojik testlerden geçirildiklerini ve dijital testlerle ölçüldüklerini belirten İlhan okulda, 8 ve 17 yaş aralığındaki çocuklara Phyton, Scratch, Roblox oyun geliştirme ve web geliştirme gibi birçok kurs verildiğini, eğitimlerin hem grup hem de bireysel olarak yapıldığını anlattı.

İlhan, “Eğitim danışmanlığının yanı sıra deneme dersi yöneticisi olarak da görev yaptığım Programlama Okulu’nda bilgisayar, kodlama ve yapay zeka konularına ilgi duyan çocuklara hangi kursun onlar için en iyisi olacağına karar vermelerine yardımcı oluyoruz. Çocuklar ve ailelerine verdiğim deneme derslerinden sonra öğrenciler kendilerine uygun kurslara yerleştiriliyor. Kurs boyunca da biz onlara eğitim danışmanlığı yaparak eğitimleri boyunca rehberlik ediyoruz” dedi.

Çocukların dijital becerileri öğrenerek, bu becerilerini gerçek projelerle geliştirme pratiği yapmalarına olanak sağlayan Kodland Programlama Okulu onların girişimci yanlarını ortaya çıkarıyorlar. Okul çocukların kendilerine inanmalarını ve fikirlerini hayata geçirmeleri için teşvik ediyor.