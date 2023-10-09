Geçtiğimiz günlerde görüntüler ile kamuoyunda yankı bulan ve gerek ekrana yansıyan şiddet gerekse sözlerle aktarılan tehditlerle dikkat çeken 3 aile hekiminin yaşadığı darp, ilgili sivil toplum kuruluşlarını Kocaeli''nde bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Körfez, Fatih Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen doktorlar ve aile sağlığı çalışanları, yaşananlara dur demek ve durumun vehametini gösterebilmek adına açıklamalarda bulundular.

Olaya karşı gösterilen boykot alkışları eşliğinde konuşan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Daha ne kadar öldürüleceğiz, ne kadar şiddete uğrayacağız?" diyerek meslektaşlarının sesi oldu. Dr. Kandemir; "Bugün burada acımasızca saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza destek olmaya geldik. Türkiye'nin herhangi bir yerinde meslektaşlarımızın ayağına taş değse bizim içimiz acıyor. Yetkililer bu anlamda bizlerle empati kurabiliyor mu? Düzenlenmeyen, düzenlenemeyen mevzuatlar yüzünden meslektaşlarımız şiddete uğrarken bizler korunamayacaksak ne zaman korunabileceğiz? Bakanlığın asli görevi çalışanlarının kamu hizmeti yaparken can güvenliğini korumak değil midir? Bizler şiddete uğrarken, öldürülürken ve yoksullaştırılırken yalnız bırakılıyoruz. Hekimlerimiz, hemşire ve ebelerimiz ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Severek yaşadıkları, görev yaptıkları ülkelerini bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Kalanlar ise yaşadıkları sıkıntılar sebebi ile görevlerini kamudan ayrılarak bitirmek zorunda kalıyorlar. Bu şartlar bu şekilde devam ettiği takdirde maalesef bundan en çok halkımız etkilenecek. Kamuda ücretsiz, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti alımı artık çok çok zor olacak ve bunun sorumlusu bizler değiliz" dedi.

Bugüne kadar yaşanan her sıkıntılı süreçte mücadeleden geri durmadıklarını dile getiren AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; "şartlar düzelene kadar asla ve asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, ya hep beraber ya hiç birimiz" diyerek şiddet gören hekimlerin yanlarında olduklarını dile getirdi.