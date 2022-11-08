İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 14 Kasım 1944 yılında Atalarının yaşadığı Zulmü, Soykırımı ve Sürgünü anmaya ve anlatmaya hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Osman Hatipoğlu, Tüm Ahıskalıları ve Duyarlı İnegöl Halkını programa davet etti.

Hatipoğlu, "13 Kasım 2022 Pazar günü Saat ; 14 : 00' da Alanyurt Fatih mahallesinde Atalarımızın 78 yıl önce yaşadığı acı Sürgünü, Zulmü ve Soykırımı anlatacağımız ve dualarla yaad edeceğimiz anma programımıza İnegöl’de yaşayan tüm Halkımızı ve Duyarlı İnegöl Halkını bekliyoruz. Ayrıca program çerçevesinde sürgünde hayatını kaybeden Atalarımızın hayrına kızılay’a kan bağışında bulunacağız. Biliyoruz ki Yardımsever olmak kanımızda var. Haydi, kan vermeye. Sloganıyla tüm Duyarlı Halkımızı Kızılay’a kan vermeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki beklentimizin üzerinde Halkımız kan verip darda kalan can hastalara can olmaya koşacaktır. 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgün Anıtımızın yanında Saat ; 11:00 den - 18:00'a kadar olan sürede Kızılay Merkezi Kan Alma aracı bulunduracak. Orada kan vereceğiz. Kan verme konusunda da hassas olacağınızı ümit ediyoruz ve Tüm Halkımızı İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetimi olarak etkinliklerimize bekliyoruz." dedi.