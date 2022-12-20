Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Milletvekili Gürel, Dernek yönetimi ve üyelerle görüşerek Ahıska Tükleri’nin sorunlarıyla ilgileneceği sözünü verdi.

AHISKA TÜRKLERİ’NİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Ziyaret hakkında bilgi veren, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

“Dün akşam Milletvekilimiz Derneğimizi ziyaret etti. Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile birlikte önemli sorunlarımızı ilk ağızdan dile getirdik. Yazılı olarak da kendisine sunduk. Konularımızın bir kısmı Ankara Bakanlıklarda çözüm bekleyen konular durumundadır. Çok sıcak bir görüşme oldu. Ak Parti İlçe Yönetimi adına Metin Elmacı da görüşmeye katıldı.

“Ak Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın ; Vildan Yılmaz Gürel’e bu anlamlı ziyareti, sorunlarımızı dinleyip çözümleri konusunda gerek kendisinin birebir görüşmelerle iletmesi, gerekse Ankara’ya Bakanlıklar nezdinde çözümünü ilgilendiren sorunlarımızla ilgili katkı amaçlı yaklaşımı ve ilgili Bakanlıklara ilk ağızdan ileteceğini belirtmesi, bizlerin sorunlarına çözümleri yönünde katkı vermeye çalışacağını ifade etmesi nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Dernek Yönetimi olarak kendisiyle, şu konularla ilgili istişarelerde ve destek isteğinde bulunduk.

Görüşmemizde özellikle dile getirdiğimiz sorunlarımız ile ilgili başlıklar şöyledir:

1 - Derneğimizin hedef ve amaçları yönündeki düşüncelerimizin anlatılması konusu,

2 – Özellikle dar gelirli olan 99’lu ikamet izni olan veya ikamet iznine başvurmuş olup henüz sonuçlanmamış olan insanlarımızın Devlet Hastahanesine Acil Servisden giriş yapıldığı halde yüksek rakamlı, karşılayamayacakları miktarlarda ücret talep edilmesi konusu,

3 – Özellikle Göç İdaresine ulaşım zorlukları nedeniyle Göç İdaresi ve Vatandaşlık Nüfus Müdürlüğ adına en azından haftada 1 gün İlçemiz Resmi Kurumları imkanlarından yararlanılarak insanlarımıza yerinde ( İnegöl’de ) hizmet verilmesinin çözümü konusu,

4 – 2017 Yılından beri 3 – 5 yıldır Vatandaşlık hakkını bekleyen ikamet izni ile Ülkemizde farklı fabrikalarda çalışıp kendi geçimini sağlayan insanlarımızın durumu ve çözümüne Ankara Bakanlıklar nezdinde katkı verilmesi konusu,

5 – Kısa Dönem İkamet İzni Müracaatlarında karşımıza çıkan “SAĞLIK SİGORTASI” yapma zorunluluğu konusundaki sürekli artan maddi külfetin sembolik hale getirilmesi veya kaldırılması için çözümüne Ankara Bakanlıklar nezdinde katkı verilmesi konusu,

6 – Özellikle yeni gelen 99’lu İkamet iznine başvuran veya başvurmuş olup sonucu bekleyen Ailelerimizin Öğrencilerinin okullara kabul edilmemesinin çözümü, bir şekilde geçici şartlı kabul vb. çözümlerle Eğitim görme haklarını kullanmalarına Ankara Bakanlıklar nezdinde çözüm üretilmesi ile ilgili görüşmeler yapılması konusu.

7 – Kırgızistan vb. diğer ülkelerde alınmış olan Ehliyetlerin Ülkemizdeki geçerliliğini sağlama konusundaki prosedür ve maddi külfetlerinin minimize edilmesi konusu,

Çok Değerli Milletvekilimiz ile çözümlerine yapıcı katkı nitelikli istişarelerimiz gerçekleşmiştir. İlgi ve alakası için kendisine çok teşekkür ediyoruz.