İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 14 Kasım 1944 yılında Atalarının yaşadığı Zulmü, Soykırımı ve Sürgünü anma töreni düzenledi.

SÜRGÜNÜN 78. YILDÖNÜMÜ

Alanyurt Fatih mahallesinde düzenlenen anma törenine; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İnegöl Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Şahin, İnegöl vaizi Faik Oğuz, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, Posoflular Derneği Başkanı Mahsuni Canbay, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile Ahıskalı Türkleri katıldı.

Fetih 1453 Camii İmam Hatibi Muhiddin Diktaş’ın Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda sürgünde ve sürgün sonrasında hayatını kaybedenler ve tüm şehitleri için İlçe Vaizi Faik Oğuz dua yaptı.

Dua sonrası konuşma yapan İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Hatipoğlu; 14 Kasım 1944 tarihinin özellikle insanlık için kara bir tarih olduğunu belirtti.

ACILAR TAZELENDİ

Başkan Hatipoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Atalarımızın vatansız bırakıldığı, soykırım ve sürgüne maruz kaldığı, Sovyet steplerinde birbirinden uzak, dağıtıldıkları bölgelerde seyahat özgürlüklerinin çok uzun yılar ellerinden alındığı, bir araya gelmelerine asla fırsat verilmediği, bırakıldıkları bölgelerde de yaşayan yerli halklarla aralarına Sovyet devlet yönetimi eliyle Sünni uyumsuzlukların sokulduğu pek çok acı hayat hikayelerinin, hayata yeniden bir umutla tutunma mücadelelerinin başlangıç tarihidir. Hiçbir sebep hiçbir halkın soykırıma uğratılmasına, sürgüne gönderilmesine ve ata topraklarına geri dönüşünün engellenmesine sebep olamaz, olmamalıdır. Aradan 78 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Ahıskalıların Gürcistan sınırları içindeki kendi öz topraklarına Ahıska’ya yine kendi öz kimliğiyle Türk olarak geri dönüş kapıları kapalıdır. İsteyen Ahıskalıların Ahıska’ya kendi öz topraklarına geri dönüş konusu için; aradan geçen bunca zamana rağmen kalıcı uygulanabilir bir çözüm üretilememiş olması, hala kanayan yaramızdır.14 Kasım 1944 tarihindeki sürgün sürecinde Ahıska’da yaşayan 100.000’in üzerinde Türk ve Müslüman Ahıskalı halkımızın; sadece yanlarında götürebilecekleri kadar yiyecek vb. malzemeleri almasına izin verildiği şartlarda ve soğuk kış gününde insanın 5 dakika bile dışarda kalamadığı dondurucu soğuk altında, yine hiçbir koruması olmayan tren vagonlarına bindirilerek 1 ay boyunca zorunlu göçe maruz kaldılar. Bu tehcir-soykırım ve sürgün nitelikli tren yolculuğunda 17.000 canımızı açlık, soğuk, hastalık vb. nedenlerle kaybettik. 14 Kasım 1944 yılındaki zorunlu tren yolculuğunda, 1989 yılındaki Özbekistan Fergana olaylarında ve diğer bölgelerde hayatlarını kaybeden atalarımızın ve ülkemiz Türkiye’nin birliği, diriliği ve gücü için canlarını feda eden bugüne kadar toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun.”

“Ahıskalı halkımız dağılan Sovyetlerin 8 ayrı ülkesinde yeniden hayata tutunmuşlardır. 1989 yılındaki Fergana olayları dışında ayrıca tarihteki yeni baskılar nedeniyle 15 yıl sonra Rusya’nın Grasnadar bölgesinde yaşam mücadelesi veren halkımızdan 12.000 kişi göçmen statüsünde Amerika’ya göç etmiştir. Ve orada hayata tekrar tutunmuşlar, dürüstlük, çalışkanlık ve uyumluluk özellikleriyle kendilerini kabul ettirmişlerdir. 1990’lı yılların başından itibaren de bu 9 ayrı ülkeden ülkemize asıl ana vatanlarına ikamet izniyle de olsa göçler başlamıştır. Derneğimiz 1993 yılında özellikle yeni gelen soydaşlarımızın sorunlarına her boyutuyla katkı vermek amacıyla kurulmuş olup, halen hizmetlerimiz devam etmektedir. Bugüne kadar derneğimizde görev alan başkanlarımıza, yöneticilerimize ve maddi manevi her türlü desteği veren tüm insanlarımıza derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ahirete göç etmiş olanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. mekanları cennet olsun inşallah. İkamet izni ile ülkemize göç eden Ahıskalı soydaşlarımıza 2017 yılında da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve gerekli kanuni düzenlemelerle Türk vatandaşı olma statüsü verilmiştir. 2017 yılından itibaren bugüne kadar 110.000’in üzerinde Ahıskalı soydaşımız Türk vatandaşı statüsüne geçmiştir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet adamlarımıza ve görevlilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala bu 9 ayrı ülkeden ülkemize göçler devam etmektedir. Son süreçte de Rusya-Ukrayna savaşı süreci ortaya çıkmıştır. Çileli halkımız yeni çileleri yaşamaya başlamıştır. Savaş sürecinde yine cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna’dan savaş bölgelerinden Ahıskalı halkımızın güvenilir şekilde ülkemize getirilmeleri çalışmaları üst kuruluşumuz niteliğindeki dünya Ahıska Türkleri birliği ile koordineli çalışmalar sonucu gerçekleşmiştir. Hala sorunlar devam etmekte ve çözümleri de sürekli bulunmaya çalışılmaktadır. Savaş kötü. Savaşın her türlüsü kötü. Tarihte Osmanlı Rus savaşları sonucunda balkanlar ve Kafkaslarda nüfus hareketlilikleri bir sürü farklı acılar, trajediler acı hayat hikayelerini beraberinde getirmişti.”

UKRAYNA – RUSYA SAVAŞINDA AHISKA TÜRKLERİ

Başkan Hatipoğlu Ukrayna – Rusya savaşına da değinerek şunları söyledi:

“Rusya tarafında da Ahıskalı Türk kardeşlerimiz yaşıyor. Ukrayna tarafında da Ahıskalı Türk kardeşlerimiz yaşıyor. Rusya tarafından savaşa katılmak zorunda kalan canlarımız Ukrayna tarafından savaşa katılmak zorunda kalan canlarımız bizlerin içinde olmaması gereken savaş için can veriyor. Yine bizim bizlerin öz be öz Türklerin canları gidiyor. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.”

AHISKA TÜRKLERİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYOR

Başkan Hatipoğlu İnegöl Ahıska Türkleri Kültür Merkezinin kurulmasına çok büyük ihtiyaç olduğunu, bu konuda sözler verilmesine rağmen, 2018 yılından beri sözlerin yerine getirilmediğini belirterek:

“İlçemiz özelinde de özellikle yeni gelen soydaşlarımız için dini-ilmi-el sanatları-sosyal ve kültürel faaliyetleri çok daha sağlıklı ortamda yürütebilmek için İnegöl Ahıska Türkleri Kültür Merkezinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle 2018 yılından itibaren çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Belediyemizden bu konuyla ilgili yer tahsisi beklentisi içindeyiz. Konuyla ilgili belediyemizden ilçemize hala devam eden Ahıskalı soydaşlarımızın göçlerini, bizim çabalarımızı ve durumumuzu dikkate alıp pozitif ayrımcılık yapmasını çözümüne somut katkı vermesini bekliyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve Ukrayna’dan savaş bölgesi Herson’dan gelen, Herson bölge İmamı Kazım Muhammedov’un konuşması sonrasında, Rüstem Mustafa tarafından Merhum Prof.Dr. Yunus Zeyrek hocanın “Ben Ahıska’yım” şiiri okundu. Sunumlar sonrasında da davetlilere helva ikram edildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan tören sonrası dernek lokaline geçerek Ahıska Türkleri çay içip sohbet etti. Kaymakam Arslan burada Ahıska Türklerinin sorunlarını dinledi.