Son dönemde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalar yapan Davutoğlu, AK Parti'den hiçbir zaman kopmadığını belirterek, "Kimse kusura bakmasın, onların içinden geldim" dedi.

Konya'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye geri dönme iddialarına ise ilginç bir yanıt vererek, "Ruhsal olarak AK Parti'den hiç kopmadım" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, geçmişteki hesaplar peşinde olmadığını, herkese açık olduklarını ve kitlelerin bir parçası olduğunu da vurguladı.