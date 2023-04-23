Depremzedelerle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Kılıç yaptığı konuşmada, “Yüzyılın en büyük depremini yaşadık. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm kurumlarıyla bölgedeydi. Bu zor bir süreç ama Türkiye güçlü bir ülke Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu süreci aşacağız, yaraları saracağız” dedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili ve 28. Dönem Bursa Milletvekili adayı Ahmet Kılıç, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde bir dizi temasta bulunarak, esnaf ziyaretlerinde bulunurken, Bursa Birleşik Kafkasya Derneği ile Erzurum Olur Taşlıköy Derneği’ni ziyaret etti ve depremzedelerle de iftarda buluştu.

Vekil Ahmet Kılıç, Ersoy çiftliğindeki iftarda bir araya geldiği depremzedelere yaptığı açıklamada, ülke olarak yüzyılın en büyük depreminin yaşandığını ve Türkiye’nin bu zor bir süreci ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu depremden etkilenen vatandaşlarını darda bırakmayacağını da sözlerine ekleyen Vekil Kılıç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.