İnegöl Emniyet Müdürlüğünde işlem yaptırdığı sırada fenalaşan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği eski Başkanı Ahmet Nuri Can(59), olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının vefatını öğrenen Yakup Can ve ailesi İnegöl Devlet Hastanesine geldiler.

Can'ın cenazesi Fatih camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda ve dernek başkanlarıyla kalabalık cemaat katıldı.

Merhuma Allah'tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.