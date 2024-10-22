Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, bebek ölümlerine yol açan olaylar hakkında sert açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) -Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, "Bebekleri öldürenleri ömürlük hücrelerde çürüteceğiz!" dedi.

Özel hastanelerde bebek katleden "Yeni doğan çetesine" ceza vermenin yeterli olmayacağını vurgulayan Genel Başkan Sevim, bu suçların arka planında yatan sağlık sisteminin denetiminde görevli tüm memur ve müdürlerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

BEBEKLERİ ÖLDÜRENLERİ ÖMÜRLÜK HÜCRELERDE ÇÜRÜTECEĞİZ!

Ahmet Sevim yaptığı açıklamada, özel hastanelerde bebek katleden YENİDOĞAN ÇETESİNE ceza vermekle işin çözülmeyeceğini belirterek, "Bu adamların bu işi tek başına yapmadığı açık ve nettir. Neticede bunları denetleyen tüm memur ve müdürler, Sağlık Bakanlığı personelleri de bu işin içine dahili edilerek sağlık çetesinin kapsamı büyütülmelidir. Ancak görüyoruz ki çetenin görünen yüzüne operasyon yapılmış, o da türünün son örneklerinden olan Şerefli ve namuslu bir cumhuriyet savcımızın dirayeti sayesinde gerçekleştirilmiştir. Savcımızı tebrik ediyoruz, ancak sayın savcımız maalesef ki tek başına bu milletin bebekleri için mücadele veriyor. Sağlıklı bebeklerin ailelerinden para koparma peşine düşecek kadar namussuz olanlara düşmanız, ceplerindeki son kuruşa kadar alıp hayatlarının sonuna kadar hücrelerde çürüteceğiz. Bu basit bir suç değildir, PKK’lı bir doktorun Türk Milleti’ne karşı işlediği soykırım projesidir" diye konuştu