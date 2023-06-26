Ahmet Türkel Çevre yolu girişinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu girişinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halindeki sürücü Hüseyin K. yönetimindeki 16 KJZ 12 motosiklet, aynı yöne seyreden sürücü Yusuf A. Yönetimindeki 16 AUK 342 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcu Sema K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa