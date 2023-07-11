Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 4,3 milyar TL'lik ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA)- Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Aile Destek Programının bir yıl daha süreceğini belirten Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar TLyi aştığını bildirdi.

3,7 milyon hanenin yararlandığını programda, hanelere gelirlerine göre 850 TL  1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle yanlarında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Özdemir Göktaş, bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak ödemelerde ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapılacağını kaydetti.