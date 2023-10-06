Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü sebebiyle Serebral Palsi hastalarıyla ve aileleriyle buluştu. Bakan Göktaş, “Bu farkındalığı arttırmak konusunda sizlere eşlik etmek bizlere gurur veriyor. Serebral Palsi’ye yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ‘6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’ dolayısıyla Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde serebral palsi hastalarını ziyaret etti. Merkezde rehabilitasyon gören bireyler program öncesinde tiyatro ve müzik ziyafeti verdi. Hastalar ile sohbet eden ve vakit geçiren bakan Göktaş burada yaptığı konuşmasında, “Bakanlık olarak engelli bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştiren ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak var olmaları için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Bakan Göktaş, programın ardından Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde ve destek alan öğrenciler tarafından üretilen eserleri inceledi.

“Bu önemli günü sizlerle bir arada yaşamak ve paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz”

Göktaş, “Bugün bizim için çok önemli bir gün, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde yeterince tanınmayan ve bilinmeyen bir gün. Dolayısıyla bu farkındalık günlerinde bizlerde bu önemli günü sizlerle bir arada yaşamak ve paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu farkındalığı arttırmak konusunda sizlere eşlik etmek bizlere gurur veriyor. Serebral Palsi’ye yönelik farkındalığın artmasına tabi ki katkı sağlamak istiyoruz” sözlerini kullandı.

“Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konuluyor”

Göktaş, “Bakanlık olarak tüm vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek bizim temel amacımız. Bakanlık olarak engelli bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştiren ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak var olmaları için çalışıyoruz. Engelli bireylerin kültür sanattan, spora ve aynı zamanda da çalışma hayatından ticarete, her alanda daha görünür olmaları için tüm kaynakları bakanlık olarak aktarıyoruz. Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konuluyor. Erken teşhis büyük bir öneme sahip, doğru tanının erken konulması hastaların daha erken fizyoterapi ve diğer terapi olanaklarına ulaşmasına katkı sunar” şeklinde konuştu.