Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Projesi ile yaşlı ve engelli vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ulusal Vefa Projesi' ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Bu yıl içerisinde 7 binden fazla personel ile 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için belirli periyotlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıyoruz” dedi.

Ulusal Vefa Projesi kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarda olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Projemiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile %40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz" diye konuştu.

Sosyal hizmet faaliyetlerini her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda onlara yönelik sosyal hizmet modellerimizi daha titiz, daha şefkatli ve daha ilgili olacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.