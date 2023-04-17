Müzik yeteneğini ailesinden alan Ahmet Çaplı, yeni parçasıyla gündeme bomba gibi düştü.İSTANBUL (İGFA) - Babası 60’lı yıllarda Amerika’da, sonrasında ise 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye’de yaptığı çalışmalarla çağdaş rock tarihinin özel isimlerinden Kerim Çaplı, büyükbabası 50’li yıllarda Türkiye ve Amerika’da bıraktığı izlerle Piano Pasha lakabıyla tanınan Erdoğan Çaplı, büyükannesi ise Türk opera tarihinde önemli bir yer tutan soprano Azra Gün olan müzisyen Ahmet Çaplı, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Ahmet Çaplı, Türk popunun Minik Serçe'si Sezen Aksu’nun efsane şarkısı “Tutuklu”yu yeniden yorumladı.

Aileden sanatçı olan ve müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda keşfedilen Ahmet Çaplı, çeşitli tiyatro projelerinde oyuncu ve müzisyen olarak yer aldı. Babası Kerim Çaplı’nın, albümünün proje yönetmenliğini üstlenen Çaplı, 2019 yılında 'Kerim Çaplı Project Kayıp' isimli albümü müzikseverlerle buluşturdu. Ahmet Çaplı, birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik ettiği, 'Kayıp' albümündeki “Muhtacım Sana” parçasında babası ile düet yaptı.

Kendine has yorumu ve tarzıyla müzikal başlangıcını 'Sana Bunları Söylemem Lazım' teklisi ile yapan ve ardından 'Sana Doğdum Sana Öldüm', 'Beni Öldürdün ve Gece' isimli single çalışmalarıyla devam eden Ahmet Çaplı, sözü ve müziği Sezen Aksu‘ya ait yeni solo çalışması “Tutuklu” ile müzik kariyerini sürdürüyor.