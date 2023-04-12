Ailem Kocaeli Buluşmalarında Büyükşehir’in misafiri Gebze’de Ramazan sohbetiyle Prof. Dr. Karataş olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli Buluşmaları adı altında başlattığı söyleşilerde ilahiyatçı-yazar Mustafa Karataş’ı Gebze’de konuk etti. Ramazan sohbetleri çerçevesinde Karataş’ın konuk olduğu sohbet Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sohbette Karataş ‘O’nun (SAV) Ahlakı Kur’an’dı’ konusuyla Gebzelilerle buluştu.

Gebze İlçe Müftülüğünden gelen hocaların ilahi ve Kur’an tilavetiyle başlayan program Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sohbetiyle devam etti. ‘’Mübarek Ramazan ayında bizleri Gebze'de sizlerle buluşturan Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun. Bu programı icra eden Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Gebze Belediyemize ve çok kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum’’ sözleriyle sohbetine başlayan Karataş, ‘’Hayırlı Ramazanlar diliyorum, sağlık afiyet dolu bir gün ve bereketli günler diliyorum, şimdiden Kadir gecenizin de mübarek olmasını diliyorum inşallah’’ dedi.

SEVABIN SINIRSIZ OLDUĞU BİR İBADET

Anne Şehir katılımcılarına yönelik Ailem Kocaeli Buluşmaları Ramazan Sohbetinde "Elveda Ey Şehr-i Ramazan" kasidesinin okunduğunu belirten Karataş, ‘’Elhamdülillah hocalarımız elvedayı okudular, burada Ramazan'ın gideceğini anladık inşallah bizden memnun olmuştur. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Biz Ramazandan memnunuz. Acaba o da bizden memnun mu? Razı oldu mu? Giderse çok üzülüyoruz. Yine özleyeceğiz. Hoca da belli oluyor, hemen bayram yapıyorsunuz demiş. Peşinden de inşallah bayram olacak. Oruç tutan kişiler sevabını aldılar. Sağlık açısından tutamayanlar tutmuş gibi sevap aldılar. Oruç tutmaya imkânı olup da tutmayanlar kaybettiler. Büyük bir nimeti kaybettiler. Birkaç açıdan, çünkü Allah’ın rızasının son derece yoğun olduğu, rahmetin geniş olduğu, sevabının sınırsız olduğu bir ibadeti kaçırmış oldular, mahrum oldular’’ dedi.