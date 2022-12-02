AK Parti İnegöl Gençlik Kolları İnegöl’de gençler ile bir araya gelerek “İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye” programını gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programı İnegöl’de de start aldı.

İnegöl’de gerçekleşen programa AK Parti İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda genç katılım sağladı.

AK Parti İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk, "Sözümüz olsun Sayın Cumhurbaşkanım, İnegöl’de gerçekleştirmeye başladığımız 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' programlarıyla Haziran 2023'te gençlerden en fazla oy aldığımız bir seçim olacak. İnşallah bu seçimde AK gençlik tek dokunuşla sandığa mührünü vuracaktır" dedi.

Gençlerin Erdoğan’a inandığını vurgulayan Baştürk, “Dünde olduğu gibi bugünde gençlerimiz sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Ak Parti’mizi rekor oyla iktidar yapacağız. Bugün burada 250 genç kardeşimiz ile bir araya geldik. Sadece bugün değil dünde olduğu gibi yarında gençlerimiz ile hep bir arada olacağız” dedi.